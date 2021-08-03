Названы официальные сроки выхода MIUI 13

Сегодня Лэй Цзюнь, глава компании официально подтвердил это и назвал сроки выхода оболочки.





Точная дата анонса пока что не афишируется. Вероятность, того, что о MIUI 13 расскажут на ближайшее презентации, минимальная. Однако, генеральный директор компании Xiaomi заявил, что новая версия программного обеспечения будет соответствовать ожиданиям пользователей, а релиз запланирован на конец года.





В связи с этим тут же появились слухи о том, что MIUI 13 представят вместе с Xiaomi Mi 12, как годом ранее MIUI 12.5 дебютировала на презентации с Xiaomi Mi 11. Таким образом, первым прошивку сразу из коробки получит именно флагманский смартфон следующего поколения.



