Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.86
USD
26.83
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
IT-Индустрия
ИТ-Новости
3 августа 21, 12:24
Названы официальные сроки выхода MIUI 13
MIUI 13
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Компания Xiaomi ранее официально заявила, что релиз прошивки MIUI 13 будет отложен из-за необходимости в доработке программного обеспечения.
Сегодня Лэй Цзюнь, глава компании официально подтвердил это и назвал сроки выхода оболочки.

Точная дата анонса пока что не афишируется. Вероятность, того, что о MIUI 13 расскажут на ближайшее презентации, минимальная. Однако, генеральный директор компании Xiaomi заявил, что новая версия программного обеспечения будет соответствовать ожиданиям пользователей, а релиз запланирован на конец года.

В связи с этим тут же появились слухи о том, что MIUI 13 представят вместе с Xiaomi Mi 12, как годом ранее MIUI 12.5 дебютировала на презентации с Xiaomi Mi 11. Таким образом, первым прошивку сразу из коробки получит именно флагманский смартфон следующего поколения.

Источник: https://china-review.com.ua/
Ещё по теме:
Известна дата выхода следующей версии Internet Explorer
Касперский подтвердил данные о фальсификации сертификатов
Google готова убить операционную систему Android
Tesla показала программное обеспечение для электрокаров
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Google показала смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro
noimageGoogle закрывает вход в аккаунты старых версий Android
Лента новостей