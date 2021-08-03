Google показала смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro

Как видно, дизайн новинок оказался именно таким, каким его показывали предыдущие утечки. Выглядят смартфоны достаточно необычно, и это очень хорошо.





Сердцем новинок является однокристальная система Google Tensor. Название намекает на искусственный интеллект, и именно на этом делает акцент Google. Он приносит новые функции вычислительной фотографии, улучшенные старые функции, улучшения системы распознавания речи и прочее. Также компания упомянула новый сопроцессор безопасности Titan M2.





Что же касается смартфонов, пока можно сказать о почти идентичном дизайне, но алюминиевая рамка у младшей модели будет матовой, а у старшей — полированной. В Pixel 6 и Pixel 6 Pro используются качественные материалы.













Pixel 6 Pro пророчат 6.7-дюймовый экран с частотой обновления изображения 120 Гц и разрешением QHD+. Pixel 6 должен получать 6.4-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц.





Pixel 6 Pro получит новую основную камеру, сверхширик и перископный телевик с четырёхкратным оптическим зумом. Также сообщается, что главный датчик теперь улавливает на 150% больше света. Pixel 6, к сожалению, перископной телекамеры будет лишён.











