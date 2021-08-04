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IT-Индустрия
ИТ-Новости
4 августа 21, 11:22
Western Digital выпустила компактный SSD-накопитель
SSD-накопитель WD Elements SE
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Western Digital анонсировала SSD-накопитель WD Elements SE - новое портативное решение для хранения данных, объединяющее в себе компактный формат и производительность.
«В течение долгого времени далеко не все пользователи могли без проблем позволить себе купить твердотельный накопитель, - отметил старший менеджер компании по маркетингу продукции в регионе EMEA Фабрицио Келлер. - В Western Digital мы стремимся сделать технологию SSD-накопителей более доступной для потребителя. Люди не должны принимать сложное решение, выбирая между доступностью, производительностью и функциональной надежностью бренда, которому они могут доверять, именно поэтому вывод SSD-накопителя WD Elements SE на местный рынок стал для нас такой важной вехой».

Благодаря скорости чтения до 400 МБ/с и объему до 2 ТБ новый портативный SSD-накопитель позволяет клиентам быстро переносить объемные файлы. Функция plug-and-play означает, что диск готов к использованию прямо из коробки и может быть легко интегрирован в любой рабочий процесс.

Подчеркивается, что отличительной чертой SSD-накопителя WD Elements SE является миниатюрный портативный корпус, защищающий устройство от падения с высоты до 2 метров.

Диск поставляется с ограниченной международной трехлетней гарантией.

Новинка появится в продаже в третьем квартале.



Источник: https://ko.com.ua/
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