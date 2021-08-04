Western Digital выпустила компактный SSD-накопитель

«В течение долгого времени далеко не все пользователи могли без проблем позволить себе купить твердотельный накопитель, - отметил старший менеджер компании по маркетингу продукции в регионе EMEA Фабрицио Келлер. - В Western Digital мы стремимся сделать технологию SSD-накопителей более доступной для потребителя. Люди не должны принимать сложное решение, выбирая между доступностью, производительностью и функциональной надежностью бренда, которому они могут доверять, именно поэтому вывод SSD-накопителя WD Elements SE на местный рынок стал для нас такой важной вехой».





Благодаря скорости чтения до 400 МБ/с и объему до 2 ТБ новый портативный SSD-накопитель позволяет клиентам быстро переносить объемные файлы. Функция plug-and-play означает, что диск готов к использованию прямо из коробки и может быть легко интегрирован в любой рабочий процесс.





Подчеркивается, что отличительной чертой SSD-накопителя WD Elements SE является миниатюрный портативный корпус, защищающий устройство от падения с высоты до 2 метров.





Диск поставляется с ограниченной международной трехлетней гарантией.





Новинка появится в продаже в третьем квартале.











