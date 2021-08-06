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IT-Индустрия
ИТ-Новости
4 августа 21, 11:24
Xiaomi RedmiBook e-Learning Edition представлен официально
Xiaomi RedmiBook e-Learning Edition
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Китайская компания Xiaomi представила ноутбук на базе процессора Intel одиннадцатого поколения Tiger Lake.
Новинка называется Xiaomi RedmiBook e-Learning Edition. Она поступит в продажу с предустановленной операционной системой Windows 10.

Компания Xiaomi уже заявила, что ноутбук поддерживает обновление до Windows 11. Кроме того, на рынке модель появится с предустановленным набором офисного программного обеспечения Microsoft Office Home and Student. Стоимость в зависимости от модификации составила 565 долларов или 605 долларов.

Xiaomi RedmiBook e-Learning Edition оснащается процессором Intel Core i3-1115G4 с 8 ГБ оперативной памяти типа DDR4. Вместимость накопителя SSD составила 256 ГБ в начальной модификации и 512 ГБ в топовой. Работать модель без подзарядки может в течение 10 часов. Также отметим 65-ваттную подзарядку.

RedmiBook e-Learning Edition несёт на борту дисплей IPS формата Full HD диагональю 15,6 дюйма. В арсенале также есть USB-A, USB-C, HDMI, выход под наушники, веб-камера с поддержкой HD, а также контроллеры беспроводной связи Bluetooth 5 и Wi-Fi.

Источник: https://china-review.com.ua/
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