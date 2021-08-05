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IT-Индустрия
ИТ-Новости
4 августа 21, 19:44
В WhatsApp запустили новую функцию
WhatsApp
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Новый функционал станет доступен для всех пользователей в ближайшее время

В популярном мессенджере WhatsApp была запущена новая функция, которая позволяет делиться с собеседником исчезающими фотографиями и видео, сообщает TechCrunch.

По информации издания, новая возможность станет доступна для всех пользователей в ближайшее время.

Изображение можно будет отправить в режиме "однократного просмотра" — тогда собеседник сможет открыть файл один раз, после чего он удалится и пометится значком "просмотрено".

В WhatsApp отметили, что новая функция может быть полезна для множества нужд, например, если пользователю нужно поделиться паролем от Wi-Fi или паспортными данными.

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Ранее в мессенджере WhatsApp появилась функция совместимости с несколькими устройствами одновременно.

Перед этим в WhatsApp специалисты по информационной безопасности выявили серьезную уязвимость, из-за которой многие пользователи могут отказаться от использования этого мессенджера.

Напомним, в начале января 2021 года мессенджер WhatsApp обновил пользовательское соглашение, согласно которому теперь он будет передавать личные данные пользователей корпорации Facebook.

В частности, теперь мессенджер может делиться с Facebook регистрационными данными аккаунта пользователя, данными о транзакциях, служебной информацией, данными о взаимодействиях с другими пользователями и компаниями, информацией об устройстве, IP-адресом и другими данными.

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