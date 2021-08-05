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IT-Индустрия
ИТ-Новости
5 августа 21, 12:33
Apple выпустит первый складной смартфон не раньше 2023 года
Apple выпустит первый складной смартфон
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Известный аналитик Минг-Чи Куо поделился свежими данными о потенциальных устройствах компании Apple.
Он заявляет, что первый складной девайс купертиновцев будет представлен не раньше 2023 года. Устройству пророчат 8-дюймовый гибкий экран с разрешением QHD+.

Данную информацию подтвердил и обозреватель Bloomberg Марк Гурман. По его словам, прототип складного смартфона Apple уже разработан, но выход на рынок состоится не раньше 2023 года.

Отмечается, что Apple запатентовала несколько вариантов своего гибкого экрана для складных iPhone, поэтому о финальном дизайне и конструкции пока говорить рано.

Источник: https://ilenta.com/
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