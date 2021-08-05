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IT-Индустрия
ИТ-Новости
5 августа 21, 12:35
Кабмин отложил запуск 5G в Украине
5G
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Кабинет министров Украины отложил запуск 5G на следующий год из-за недостаточного государственного финансирования.
Правительство проведет тендер на выдачу лицензий по пользованию радиочастотами пятого поколения в феврале 2022 года вместо октября 2021 года. Соответствующее распоряжение Кабмин принял на заседании 4 августа.

Согласно распоряжению, в июне этого года должны были пройти научно-исследовательские работы для определения стоимости радиочастот в диапазонах 700 МГц и 3400-3800 МГц. А также исследовать возможность совместного использования системы 5G.

Ранее операторы должны были предоставить услуги 5G в декабре этого года. Теперь в этом месяце только исследуют возможность использования 5G совместно с другими устройствами. Сам запуск запланирован на июль 2022 года.

В ноябре 2020-го Кабинет министров утвердил план по внедрению в Украине высокоскоростной связи 5G. Кабмин назвал развитие высокоскоростной связи 4G и 5G одним из приоритетов цифровой трансформации.

Технология 5G ускоряет передачу данных до 1-2 Гбит/с. При этом энергия устройств расходуется медленнее по сравнению с 4G.

На реализацию проекта по внедрению 5G Минцифры просило выделить из госбюджета 4,6 миллиарда гривен. Но денег на 2021 год на такое не нашли. Поэтому все сроки сместились на 4 месяца, пишет «Громадське».

Источник: https://mayak.org.ua/
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