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IT-Индустрия
ИТ-Новости
6 августа 21, 11:59
Беспроводная зарядка MagDart — первая магнитная от realme
MagDart
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По заявлению realme, представленное компанией беспроводное магнитное зарядное решение для смартфонов MagDart на 50 Вт является первым такого рода.
А первым смартфоном с поддержкой MagDart станет realme Flash, оснащенный батареей на 4500 мАч. По оценке производителя, MagDart заряжает батарею такой емкости от 0 до 100% менее чем за час.

Отмечается, что зарядное устройство MagDart на 50 Вт оснащено активной системой воздушного охлаждения, которая поддерживает температуру на нужном уровне с помощью вентилятора. Он может быстро отводить тепло, втягивая в зарядное устройство большой воздушный поток, чтобы поддерживать высокий уровень мощности зарядки в течение длительного времени.

Зарядное устройство MagDart на 15 Вт имеет толщину 3,9 мм. По оценке производителя батарея на 4500 мАч таким устройством заряжается от 0 о 100% за 90 минут.

Также realme представила MagDart Power Bank с зарядной подставкой. Вместе два устройства становятся вертикальной зарядной станцией. Смартфон можно заряжать от внешнего аккумулятора, пока он сам заряжается от подставки.

Источник: https://ko.com.ua/
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