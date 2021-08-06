Беспроводная зарядка MagDart — первая магнитная от realme

А первым смартфоном с поддержкой MagDart станет realme Flash, оснащенный батареей на 4500 мАч. По оценке производителя, MagDart заряжает батарею такой емкости от 0 до 100% менее чем за час.





Отмечается, что зарядное устройство MagDart на 50 Вт оснащено активной системой воздушного охлаждения, которая поддерживает температуру на нужном уровне с помощью вентилятора. Он может быстро отводить тепло, втягивая в зарядное устройство большой воздушный поток, чтобы поддерживать высокий уровень мощности зарядки в течение длительного времени.





Зарядное устройство MagDart на 15 Вт имеет толщину 3,9 мм. По оценке производителя батарея на 4500 мАч таким устройством заряжается от 0 о 100% за 90 минут.





Также realme представила MagDart Power Bank с зарядной подставкой. Вместе два устройства становятся вертикальной зарядной станцией. Смартфон можно заряжать от внешнего аккумулятора, пока он сам заряжается от подставки.



