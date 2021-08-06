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IT-Индустрия
ИТ-Новости
6 августа 21, 12:01
ZTE выпустила смартфон-рекордсмен
ZTE
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В смартфон установили функцию Memory Fusion, которая добавляет к физической оперативной памяти смартфона еще 8 ГБ виртуального ОЗУ
Китайская компания ZTE выпустила для смартфон Axon 30 5G, который был презентован в июле, обновление с интересным нововведением.

Как сообщает MyDrivers, в телефон установили функцию Memory Fusion, которая добавляет к физической оперативной памяти смартфона еще 8 ГБ виртуального ОЗУ.

Таким образом, базовая модификация ZTE Axon 30 5G в совокупности теперь имеет 14 ГБ оперативки (6 ГБ + 8 ГБ), а топовая — 20 ГБ (12 ГБ + 8 ГБ).

По информации издания, на сегодняшний день это самый большой показатель среди всех смартфонов на рынке, хотя технически, конечно, это не физическая память.

В издании отмечают, что технология расширения памяти заключается в использовании части флэш-памяти в качестве оперативки, чтобы аппарат мог одновременно открывать больше приложений.

Благодаря этой технологии можно значительно увеличить объем памяти, а также количество приложений, которые находятся в фоновом режиме.

ZTE Axon 30 5G также оборудован фронтальной камерой нового поколения. Благодаря увеличенной плотности пикселей до 400ppi и 7-слойной структуре экрана ее почти не видно.

Кроме этого, смартфон имеет 6,92-дюймовый AMOLED-дисплей на 120 Гц, чип Snapdragon 870, батарею на 4200 мАч с 55-ваттной зарядкой, NFC и основную камеру с датчиками на 64 МП (Sony IMX682) + 8 МП (ширик) + 5 МП (макромодуль) + 2 МП (датчик глубины).

В Китае ZTE Axon 30 5G уже продается, а на глобальном рынке смартфон должен появиться осенью этого года.

Источник: https://delo.ua/
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