Xiaomi стала крупнейшим производителем смартфонов в мире

Китайская компания Xiaomi признана крупнейшим производителем смартфонов в мире по итогам июня 2021 года. Об этом сообщает Counterpoint Research.





Так в июне показатели продажи смартфонов от Xiaomi выросли на 26%. Это помогло компании опередить Apple и Samsung.





Указано, что Xiaomi обогнала Samsung по ряду совокупных факторов. В итоге, ее доля составила 17,1%, а доля южнокорейского концерна – 15,7%. На третьем месте находится Apple с 14,3%.





Если учесть данные за весь второй квартал 2021 года, то китайский бренд остается вторым после Samsung.





С момента своего дебюта в 2011 году Xiaomi продала более 800 млн смартфонов.



