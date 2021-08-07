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IT-Индустрия
ИТ-Новости
7 августа 21, 12:44
Xiaomi стала крупнейшим производителем смартфонов в мире
Xiaomi
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В июне показатели продажи смартфонов от Xiaomi выросли на 26%. Это помогло компании опередить Apple и Samsung.
Китайская компания Xiaomi признана крупнейшим производителем смартфонов в мире по итогам июня 2021 года. Об этом сообщает Counterpoint Research.

Так в июне показатели продажи смартфонов от Xiaomi выросли на 26%. Это помогло компании опередить Apple и Samsung.

Указано, что Xiaomi обогнала Samsung по ряду совокупных факторов. В итоге, ее доля составила 17,1%, а доля южнокорейского концерна – 15,7%. На третьем месте находится Apple с 14,3%.

Если учесть данные за весь второй квартал 2021 года, то китайский бренд остается вторым после Samsung.

С момента своего дебюта в 2011 году Xiaomi продала более 800 млн смартфонов.

Источник: https://korrespondent.net/
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