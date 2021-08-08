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IT-Индустрия
ИТ-Новости
8 августа 21, 13:35
iOS 15 решит раздражающую проблему камер iPhone
Apple
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От iOS 15 ожидают улучшения производительности, настроек конфиденциальности и обновления интерфейса.
Но похоже, что Apple наделит прошивку и другими полезными функциями. В частности, улучшит алгоритм обработки снимков, избавив iPhone от известной проблемы с засветами от объектива собственной камеры.

О нововведении сообщил один из пользователей Reddit. Он заметил, что при автоматической обработке сделанной фотографии iOS «почистила» снимок от характерных бликов линз объектива, которые раньше приходилось корректировать самостоятельно в графическом редакторе.

«Я сделал эту фотографию и подумал, что её нужно отредактировать позже из-за бликов объектива. Тем не менее я вернулся домой и заметил, что они исчезли на сохранённой фотографии, хотя очевидно, что они присутствовали на исходном снимке», — отметил владелец iPhone 12 Pro.

Сама Apple пока не анонсировала связанных с приложением камеры. Вероятно, речь о модификации алгоритмов процессора обработки изображений, отвечающего за автоматическую коррекцию снимков. Сейчас операционная система iOS 15 всё ещё находится в стадии бета-тестирования и станет общедоступной на всех совместимых устройствах после анонса семейства смартфонов iPhone 13.

Источник: https://internetua.com/
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