Microsoft добавит в браузер Edge супер-безопасный режим

Режим получил забавное название — Super Duper Secure Mode («Супер-дупер безопасный режим»). Пока что его работа активно тестируется.





В режиме Super Duper Secure отключается функция JavaScript-движка браузера Edge, из-за чего код веб-сайтов начинает исполняться медленнее. Данная технология называется JIT-компиляцией, она может помочь повысить производительность, но чрезвычайно сложна. Это делает более вероятным появление ошибок, из-за которых страдает безопасность.





Естественно, работа данного режима может привести к снижению производительности браузера, хотя пользователи могут этого и не заметить.



