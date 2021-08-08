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IT-Индустрия
ИТ-Новости
8 августа 21, 13:38
Microsoft добавит в браузер Edge супер-безопасный режим
Microsoft
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Компания Microsoft решила максимально обезопасить свой фирменный браузер Edge, добавив в него защищенный режим.
Режим получил забавное название — Super Duper Secure Mode («Супер-дупер безопасный режим»). Пока что его работа активно тестируется.

В режиме Super Duper Secure отключается функция JavaScript-движка браузера Edge, из-за чего код веб-сайтов начинает исполняться медленнее. Данная технология называется JIT-компиляцией, она может помочь повысить производительность, но чрезвычайно сложна. Это делает более вероятным появление ошибок, из-за которых страдает безопасность.

Естественно, работа данного режима может привести к снижению производительности браузера, хотя пользователи могут этого и не заметить.

Источник: https://ilenta.com/
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