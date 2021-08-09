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IT-Индустрия
ИТ-Новости
9 августа 21, 12:27
Смартфон Samsung Galaxy A12 Nacho с чипом Exynos 850
Samsung Galaxy A12 Nacho с чипом Exynos 850
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Компания Samsung представила новый смартфон для европейского рынка под названием Galaxy A12 Nacho.
По сути, Galaxy A12 Nacho является копией обычного Galaxy A12, только оснащен другой однокристальной системой. Новинка получила чип Samsung Exynos 850 вместо MediaTek Helio P35.

Galaxy A12 Nacho оснащен 6.5-дюймовым экраном LCD Infinity-V c разрешением HD+ (1600 x 720 пикселей), соотношением сторон 20:9, частотой обновления изображения 60 Гц.

Новинка располагает 4 ГБ ОЗУ, 32/64/128 ГБ встроенной памяти, слотом для карт microSD, основной камерой с 48-Мп, 5-Мп, 2-Мп и 2-Мп датчиками, 8-Мп фронтальной камерой.

Телефон работает под управлением операционной системы Android 11 с пользовательским интерфейсом Samsung One UI 3.1. Питает устройство батарея емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 15 Вт.

Samsung Galaxy A12 Nacho доступен в четырех цветовых вариантах — синем, черном, красном и белом. Стоимость начинается от $163.

Источник: https://ilenta.com/
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