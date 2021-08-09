Xiaomi показала флагман Mi MIX 4

Производитель накануне презентации делится различными тизерами, демонстрирующими особенности устройства. Последний такой тизер раскрыл дизайн фронтальной панели.





Судя по рендеру, Mi MIX 4 имеет максимально узкие рамки с трёх сторон и едва заметный «подбородок» снизу. При этом отверстие под фронтальную камеру в обычном режиме использования будет незаметным.





По предварительным данным, экран будет иметь диагональ 6,67 дюйма при разрешении 2340 × 1080 пикселей. Он получит AMOLED-матрицу с частотой обновления до 120 Гц, как и полагается современному флагману.













Рендер тыльной панели смартфона подтвердил слухи о появлении 108-Мп камеры, которая должна соседствовать с перископом, обеспечивающим 100-кратный цифровой зум.





Также известно, что Xiaomi Mi MIX 4 оснастят восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ ОЗУ (LPPDDR5) и накопителем с объёмом до 1 ТБ (UFS 3.1). Аккумулятор будет иметь ёмкость 5 000 мА·ч и поддержку 120-ваттной проводной и 80-ваттной беспроводной зарядки. Корпус должен быть полностью защищён от воды (IP68).



