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IT-Индустрия
ИТ-Новости
10 августа 21, 12:56
Apple будет сканировать фото на iPhone: как избежать
iPhone 5
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Корпорация Apple будет сканировать фотографии пользователей iPhone на предмет насилия над детьми.
Однако проверки можно избежать, запретив устройству это делать.

Apple начнет анализировать фотографии к концу 2021 года, когда выйдет обновление iOS 15. Проверка фото будет проводиться исключительно на устройстве по принципу Siri, пишет Аppleinsider.

Компания не будет физически просматривать снимки пользователей, это будут делать специальные алгоритмы и нейросети. Изначально Apple хочет анализировать фото только пользователей из США.

Отмечается, что проверке будут подвержены только снимки, загруженные в iCloud Фото. Поэтому, если вы не отправляете фото в облако, можно избежать проверки. Важно, что необходимо отключить только отдельную службу фото в составе iCloud, которая отвечает за выгрузку и синхронизацию между всеми устройствами.

Сделать это можно в настройках, нажав на свое имя. Затем необходимо открыть iCloud и нажать на вкладку "Фото". В открывшемся окне отключить пункт iCloud Фото, нажать "Удалить с iPhone" и подтвердить удаление.

Источник: https://news.obozrevatel.com/
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