Samsung выпустила 5-нм процессор с LTE-модемом

Чип включает в себя LTE-модем и впервые в отрасли создан с использованием передового 5-нм процесса фотолитографии в глубоком ультрафиолете (EUV). В результате, по заявлению производителя, он обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность, необходимые для носимых устройств нового поколения.





«Сегодня такие носимые устройства, как Galaxy Watch, – не просто гаджеты, которыми приятно обладать. Они становятся неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, помогая поддерживать физическую форму, заботиться о безопасности и придерживаться личного графика. Благодаря Exynos W920, в ближайшем будущем на носимых устройствах можно будет запускать приложения с привлекательным и отзывчивым интерфейсом, при этом оставаясь на связи с помощью быстрого LTE-подключения», – отметил Гарри Чо, вице-президент по маркетингу направления System LSI Samsung Electronics.





Exynos W920 оснащен двумя ядрами Arm Cortex A55 для быстрой и при этом энергоэффективной обработки данных, а также графическим процессором Arm Mali-G68, с повышенной на 20% производительностью и скоростью обработки графики, увеличенной в десять раз по сравнению с предыдущей моделью.





Как отмечается, несмотря на многочисленные новые функции и усовершенствованное аппаратное обеспечение, Exynos W920 получил самый компактный корпус на современном рынке носимых устройств, что стало возможным благодаря технологии Fan-Out Panel Level Packaging (FO-PLP). Она объединяет в Exynos W920, интегральную схему управления питанием (PMIC), память LPDDR4 и встроенную память для хранения данных (eMMC) в одном корпусе с использованием конфигурации System-in-Package-embedded Package on Package (SiP-ePoP). Небольшой размер процессора дает возможность оснастить носимые устройства более емкими аккумуляторами или сделать их дизайн более стильным.





Always On Display (AOD) – популярная функция носимых устройств, так как она позволяет быстро узнавать время, просматривать уведомления, пропущенные вызовы и многое другое без необходимости выхода из режима ожидания. Вместо того чтобы задействовать для этого основной процессор, W920 активирует специальный процессор дисплея Cortex-M55 малой мощности, что снижает энергопотребление экрана в режиме AOD по сравнению с предыдущей моделью Exynos.





Для обеспечения бесперебойной связи Exynos W920 получил модем 4G LTE Cat.4, а также спутниковую систему навигации (Global Navigation Satellite System, GNSS) L1 для отслеживания скорости движения, пройденного расстояния и перепадов высоты во время активного отдыха.





Exynos W920 поддерживает новую объединенную ОС для носимых устройств, разработанную Samsung совместно с Google, и будет применен в модели Galaxy Watch, которую компания представит в ближайшее время.



