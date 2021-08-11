Redmi выпустила 27-дюймовый монитор с разрешением 2K

Новинка оснащается 27-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2K (2560 х 1440 пикселей), максимальной яркостью 300 кд/м2, контрастностью 1000:1, частой обновления изображения 60 Гц.





Экран монитора характеризуется углами обзора 178°. Боковые и верхняя рамки минимальные, а нижняя — несколько толще. В наличии порты HDMI 1.4, D-Sub и 3.5-мм аудиоразъём.





Новый монитор Redmi будет доступен для предварительного заказа в Китае, начиная с 11 августа. Его стоимость составляет $216.











