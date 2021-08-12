Samsung представила гибкие смартфоны Galaxy Z

Южнокорейская компания Samsung презентовала новые смартфоны Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 с гибкими экранами и влагозащитой. Релиз гаджетов состоялся 11 августа в рамках ежегодного мероприятия Samsung Unpacked.

Впервые смартфоны с гибким экраном получили влагозащиту по стандарту IPX8. Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 оснащены рамкой из армированного алюминия, а также стеклом Corning Gorilla Victus для защиты от царапин и других повреждений. Кроме того, гаджеты получили новую защитную пленку и улучшенную структуру стекла основного экрана, которая на 80% более износостойкая, чем у предшественников.

Обе модели имеют скрытый шарнирный механизмом улучшенной конструкции, который выдержит 200 000 циклов складывания-раскладывания.

Смартфоны работают на платформе Snapdragon 888 с поддержкой 5G. Объем аккумулятора Galaxy Z Fold3 составил 4400 мАч, Z Flip3 – 3300 мАч. Заявлены быстрая и беспроводная зарядки.





Более крупный Z Fold3 оснащен 7,6-дюймовой матрицей Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2208 x 1768 точек и частотой обновления 120 Гц. Раскладушка Z Flip3 работает с аналогичным основным дисплеем диагональю 6,7 дюйма.

Внешние экраны 6,2 дюйма у Fold и 1,9 дюйма у Flip.

Крупным нововведением стала подэкранная фронтальная камера и поддержка фирменных стилусов S Pen Fold Edition и S Pen Pro в Galaxy Z Fold3.

Z Fold3 получил основную камеру из трех сенсоров – основной, сверширокоугольный и телеобъектив (все датчики с разрешением 12 Мп). Z Flip3 оснащен двумя сенсорами: зумобъектива раскладушке не досталось.

Новые устройства Samsung уже доступны к предзаказу. В продажу они поступят 10 сентября. Цена Galaxy Z Fold3 на официальном сайте 54 999 гривен за версию 256 ГБ и 59 999 гривен за версию 512 ГБ.

Galaxy Z Flip3 дешевле – 30 999 гривен за версию 128 ГБ и 32 999 гривен за версию 256 ГБ.

Кроме новых смартфонов техногигант показал умные часы Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic на свежей платформе Exynos W920, а также полностью беспроводную гарнитуру Galaxy Buds2 с функцией активного шумоподавления.

Часы Galaxy Watch4 в зависимости от версии обойдутся от 6999 до 8499 гривен, а наушники Galaxy Buds2 – 3999 гривен.











































