Redmi 10: характеристики самого бюджетного смартфона

Издание 91Mobile сообщило, что новинка прошла сертификацию NBTC под номером 21061119AG и скоро будет выпущена в Таиланде.





Благодаря этому стало известно, про наличие экрана с вырезом под фронтальную камеру, основной модуль камеры с матричной структурой и внешне новинка напоминает Mi 10 Extreme Edition.





Процессор MediaTek Helio G88 будет работать в паре с 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб накопителем. Разрешение фронтальной камеры 8 миллионов пикселей, а основная камера это сочетание: 50 Мп + 8 Мп ультраширокоугольный объектив + 2 Мп датчик глубины + 2 Мп (макро-датчик). Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч и он получит поддержку быстрой зарядки 18 Вт. Есть разъем для наушников 3,5 мм.





Кроме того, Redmi 10 станет самым дешевым смартфоном с поддержкой высокой частоты обновления 90 Гц. Размер дисплея 6,5 дюйма и разрешение Full HD+, поверх фронтальной панели защита Gorilla Glass 3.





К сожалению из коробки смартфон получит только MIUI 12 на базе Android 11.





По прогнозам, стоимость новинки на китайском рынке должна быть ниже 1000 юаней ($ 154).



