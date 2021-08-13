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IT-Индустрия
ИТ-Новости
13 августа 21, 12:45
Redmi 10: характеристики самого бюджетного смартфона
Redmi 10
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Redmi представит новый бюджетный смартфон во второй половине этого года под названием Redmi 10.
Издание 91Mobile сообщило, что новинка прошла сертификацию NBTC под номером 21061119AG и скоро будет выпущена в Таиланде.

Благодаря этому стало известно, про наличие экрана с вырезом под фронтальную камеру, основной модуль камеры с матричной структурой и внешне новинка напоминает Mi 10 Extreme Edition.

Процессор MediaTek Helio G88 будет работать в паре с 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб накопителем. Разрешение фронтальной камеры 8 миллионов пикселей, а основная камера это сочетание: 50 Мп + 8 Мп ультраширокоугольный объектив + 2 Мп датчик глубины + 2 Мп (макро-датчик). Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч и он получит поддержку быстрой зарядки 18 Вт. Есть разъем для наушников 3,5 мм.

Кроме того, Redmi 10 станет самым дешевым смартфоном с поддержкой высокой частоты обновления 90 Гц. Размер дисплея 6,5 дюйма и разрешение Full HD+, поверх фронтальной панели защита Gorilla Glass 3.

К сожалению из коробки смартфон получит только MIUI 12 на базе Android 11.

По прогнозам, стоимость новинки на китайском рынке должна быть ниже 1000 юаней ($ 154).

Источник: https://prostomob.com/
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