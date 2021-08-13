Xiaomi представила умный термос

Ducoco изготовлен из специального материала Take Crystal. Им окутан термос изнутри. Это аэрокосмический материал, который применяется для тепловой защиты самолётов. Здесь он используется для интеллектуального управления устройством. Если в чашку термоса налить горячую воду, то Take Crystal быстро поглотит тепло. Благодаря принципу фазового перехода температура воды падает примерно на 60 градусов в течении 60 секунд, и кипяток сразу быстро подходит для питья.





Ducoco Smart Space Cooling and Warming Cup обладает умной функцией напоминания при быстром охлаждении. Когда температура воды падает до 60 градусов, то на краю крышки загорается зелёный свет.





Корпус термоса благодаря использованию многослойной технологии может удерживать тепло и холод. Исследования показали, что устройство способно сохранять тепло в течение 12 часов, а после 12 часов температура воды будет держатся на отметке в 45 градусов.





Термос легко открывается одним нажатием на внутреннюю пробку. Также есть специальное отделение для чая, благодаря которому можно быстро заварить чай или другие травы.



