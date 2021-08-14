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IT-Индустрия
ИТ-Новости
14 августа 21, 11:38
Apple могут обязать использовать порт USB-C
Apple могут обязать использовать порт USB-C
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Судя по всему, в сентябре Европейская комиссия примет закон, который обяжет Apple использовать порт USB-C для зарядки устройств.
Согласно требованию закона, все мобильные устройства, продаваемые в странах Европейского Союза, должны будут оснащаться единым разъемом для зарядки.

В первую очередь принятие закона коснётся Apple, поскольку многие популярные устройства Android уже поставляются с портами USB-C.

Интересно, что, согласно некоторым слухам, купертиновская компания рассматривала возможность оборудования смартфонов серии iPhone 13 портом USB-C. Так что дождемся сентября, чтобы узнать, как дела будут обстоять на самом деле.

Источник: https://ilenta.com/
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