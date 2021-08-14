Apple могут обязать использовать порт USB-C

Согласно требованию закона, все мобильные устройства, продаваемые в странах Европейского Союза, должны будут оснащаться единым разъемом для зарядки.





В первую очередь принятие закона коснётся Apple, поскольку многие популярные устройства Android уже поставляются с портами USB-C.





Интересно, что, согласно некоторым слухам, купертиновская компания рассматривала возможность оборудования смартфонов серии iPhone 13 портом USB-C. Так что дождемся сентября, чтобы узнать, как дела будут обстоять на самом деле.



