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14 августа 21, 11:38
Apple могут обязать использовать порт USB-C
Согласно требованию закона, все мобильные устройства, продаваемые в странах Европейского Союза, должны будут оснащаться единым разъемом для зарядки.
В первую очередь принятие закона коснётся Apple, поскольку многие популярные устройства Android уже поставляются с портами USB-C.
Интересно, что, согласно некоторым слухам, купертиновская компания рассматривала возможность оборудования смартфонов серии iPhone 13 портом USB-C. Так что дождемся сентября, чтобы узнать, как дела будут обстоять на самом деле.
Источник: https://ilenta.com/