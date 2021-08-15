Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.35
USD
26.65
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
IT-Индустрия
ИТ-Новости
15 августа 21, 13:02
Redmi Note 10 Pro протестировали на автономность в DxOMark
Redmi Note 10 Pro
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Смартфон Redmi Note 10 Pro, который был представлен весной текущего года, протестировали на автономность в DxOMark.
Устройство за работу без подзарядки набрало 78 пунктов. В отчёте DxOMark указано, что при использовании смартфона по 7 часов в день он сможет проработать почти 2 суток. При 2 часах эксплуатации автономность повышается почти до 2 суток.

Redmi Note 10 Pro оснащается аккумулятором емкостью 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Ее оценили в 77 пунктов. АКБ заряжается до 80% за 55 минут, а до 100% — за 1 час 32 минуты.

Общий результат Redmi Note 10 Pro составил 84 балла, что позволило ему расположиться на 5 строчке сводного рейтинга, уступив Wiko Power U30, Oppo A74, Redmi Note 10 и Samsung Galaxy M51.

Источник: https://ilenta.com/
Ещё по теме:
Xiaomi и Samsung уже тестируют Snapdragon 888 Pro
Samsung Galaxy Z Flip 3 показали на официальных изображениях
Nokia XR20 представлен официально
Смартфон Huawei пережил три дня наводнения
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей