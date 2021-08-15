Redmi Note 10 Pro протестировали на автономность в DxOMark

Устройство за работу без подзарядки набрало 78 пунктов. В отчёте DxOMark указано, что при использовании смартфона по 7 часов в день он сможет проработать почти 2 суток. При 2 часах эксплуатации автономность повышается почти до 2 суток.





Redmi Note 10 Pro оснащается аккумулятором емкостью 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Ее оценили в 77 пунктов. АКБ заряжается до 80% за 55 минут, а до 100% — за 1 час 32 минуты.





Общий результат Redmi Note 10 Pro составил 84 балла, что позволило ему расположиться на 5 строчке сводного рейтинга, уступив Wiko Power U30, Oppo A74, Redmi Note 10 и Samsung Galaxy M51.



