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IT-Индустрия
ИТ-Новости
16 августа 21, 13:12
Realme больше не будет выпускать смартфоны серии X
Realme X
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Генеральный директор европейского и индийского подразделений Realme Мадхав Шет (Madhav Sheth) рассказал во время разговора с журналистами о судьбе серии смартфонов X.
Так, по словам представителя китайской компании, популярную линейку устройств было принято закрыть. Напомним, что буквально в январе Realme говорила о том, что «X — это будущее». Сейчас же в компании сообщают о том, что смартфонов этой серии больше выпускаться не будет.

В то же время, Мадхав Шет отметил, место Realme X займет линейка Realme GT.

“X будет заменен на GT; таким образом, GT - это новый X”, — отметил он.

Шет также заверил, что отменять смартфоны Realme C и прочих серий в планах у компании нет.

Источник: https://internetua.com/
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