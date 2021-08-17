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IT-Индустрия
ИТ-Новости
17 августа 21, 10:19
Видеокарты Intel будут выпускаться под маркой Intel Arc
Intel Arc
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Компания Intel провела специальную виртуальную презентацию, на которой представила новую марку Arc.
Грядущие графические продукты Intel Arc будут основаны на микроархитектуре Xe HPG, которая, по уверениям компании, обеспечит масштабируемость и эффективность вычислений с расширенными графическими функциями.

Alchemist, первое поколение продуктов Intel Arc, будет включать аппаратную трассировку лучей и суперсэмплинг на основе искусственного интеллекта, а также полную поддержку DirectX 12 Ultimate.

Во время презентации прозвучала информация о том, что Intel за Alchemist последуют продукты под кодовыми именями Battlemage, Celestial и Druid. Кроме того, отмечалось, что решения будут представлены как для десктопов, так и ноутбуков.

Продукты Alchemist появятся в первом квартале 2022 года. Как сообщила Intel,более подробные сведения появятся позже в 2021 году.



Источник: https://ko.com.ua/
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