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17 августа 21, 10:19
Видеокарты Intel будут выпускаться под маркой Intel Arc
Грядущие графические продукты Intel Arc будут основаны на микроархитектуре Xe HPG, которая, по уверениям компании, обеспечит масштабируемость и эффективность вычислений с расширенными графическими функциями.
Alchemist, первое поколение продуктов Intel Arc, будет включать аппаратную трассировку лучей и суперсэмплинг на основе искусственного интеллекта, а также полную поддержку DirectX 12 Ultimate.
Во время презентации прозвучала информация о том, что Intel за Alchemist последуют продукты под кодовыми именями Battlemage, Celestial и Druid. Кроме того, отмечалось, что решения будут представлены как для десктопов, так и ноутбуков.
Продукты Alchemist появятся в первом квартале 2022 года. Как сообщила Intel,более подробные сведения появятся позже в 2021 году.
Источник: https://ko.com.ua/