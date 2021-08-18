Представлен Pixel 5a 5G: самый доступный смартфон Google

Его главные особенности – новый цвет корпуса «Mostly Black» с зеленоватым оттенком и самый вместительный в сегменте аккумулятор, сообщает «Джи-Эс-Эм Арена».





Журналисты издания уже успели «поюзать» новое детище Google. По их словам, никаких эпохальных новшеств в устройстве нет, а сам телефон представляет собой слегка «отманикюренный» вариант Pixel 4a 5G.





Краткое описание новинки:





дисплей OLED на 6,34” с такой же, как и у предшественника, частотой работы 60 Гц;

всё тот же процессор Snapdragon 765G;

такие же, как и у предшественника, камеры (12-Мп f1.7 и 16-Мп f2.2 сзади и 8-Мп f2.0 спереди);

аккумулятор на 4680 мА*ч (+795 мА*ч в сравнении с батареей Pixel 4a 5G, емкость которой составляет 3885 мА*ч);

такое же, как и у предшественника, ЗУ для быстрой зарядки на 18W;

память на 6/128 Гб;

защита от «влагопыли» по стандарту IP





Дизайн Pixel 5a 5G также полностью «слизан» с дизайна предшественника.





Таким образом, единственными отличиями новинки от предшественника являются емкость батареи, чуть большая диагональ экрана и новый цвет корпуса, отмечается в публикации.





Стоимость устройства в Штатах — $449. Предварительный заказ можно оформить в японском и американском Google Store. Поставки смартфонов участникам предзаказа начнутся 26 августа. Дата начала массовых продаж не уточняется.



