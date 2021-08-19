YouTube улучшит функцию поиска видео по сервису

Об этом сообщает The Verge.





Благодаря последним изменениям, сервис будет показывать при поиске главы видео в результатах. Это позволит сразу открывать именно ту часть ролика, которая нужна пользователю.





Помимо этого, появится возможность предварительно просматривать видео в результатах поиска на телефонах. Благодаря этому пользователи смогут увидеть часть ролика ещё до того, как его откроют.





Новые функции также включают в себя показ в результатах поиска видео с автоматически созданными субтитрами, заголовками и описаниями на языке установленной в настройках страны. Сначала функция будет работать только для англоязычных пользователей.



