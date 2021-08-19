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IT-Индустрия
ИТ-Новости
19 августа 21, 12:44
YouTube улучшит функцию поиска видео по сервису
YouTube
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YouTube изменит принципы поиска видеозаписей по платформе.
Об этом сообщает The Verge.

Благодаря последним изменениям, сервис будет показывать при поиске главы видео в результатах. Это позволит сразу открывать именно ту часть ролика, которая нужна пользователю. 

Помимо этого, появится возможность предварительно просматривать видео в результатах поиска на телефонах. Благодаря этому пользователи смогут увидеть часть ролика ещё до того, как его откроют. 

Новые функции также включают в себя показ в результатах поиска видео с автоматически созданными субтитрами, заголовками и описаниями на языке установленной в настройках страны. Сначала функция будет работать только для англоязычных пользователей. 

Источник: https://informator.ua/
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