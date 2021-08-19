Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.17
USD
26.65
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
IT-Индустрия
ИТ-Новости
19 августа 21, 12:47
Бюджетный смартфон Itel A48 с большим HD+ экраном
Itel A48
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Компания Itel расширила свой портфель смартфонов новым бюджетным устройством Itel A48.
Новинка получила 6,1-дюймовый IPS-экран с каплевидным вырезом, который обеспечивает HD+ разрешение (720 x 1560 пикселей) и соотношение сторон 19,5:9. Он оснащен безымянным восьмиядерным процессором, который работает на частоте 1,4 ГГц.

Устройство поставляется с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной. Для дополнительного хранения в нем есть слот для карт памяти microSD. Питается смартфон от батареи емкостью всего 3000 мАч.

В Itel A48 установлена ​​фронтальная камера на 5 Мп. Прямоугольный модуль, размещенный на задней панели, включает пару 5-Мп камер и светодиодную вспышку. В целях безопасности смартфон оснащен сканером отпечатков пальцев и поддержкой функции распознавания лица. Наконец, на устройстве предустановлена ​​мобильная операционная система Android 10 (версия Go).

Стоимость Itel A48 составляет $95. Он будет доступен для покупки в трех цветах — Gradation Black, Gradation Green и Gradation Purple.

Источник: https://ilenta.com/
Ещё по теме:
Xiaomi подняла цены на свои бюджетные смартфоны
ZTE выпустила смартфон-рекордсмен
Xiaomi стала крупнейшим производителем смартфонов в мире
Смартфон Samsung Galaxy A12 Nacho с чипом Exynos 850
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
YouTube улучшит функцию поиска видео по сервису
Лента новостей