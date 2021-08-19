Бюджетный смартфон Itel A48 с большим HD+ экраном

Новинка получила 6,1-дюймовый IPS-экран с каплевидным вырезом, который обеспечивает HD+ разрешение (720 x 1560 пикселей) и соотношение сторон 19,5:9. Он оснащен безымянным восьмиядерным процессором, который работает на частоте 1,4 ГГц.





Устройство поставляется с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной. Для дополнительного хранения в нем есть слот для карт памяти microSD. Питается смартфон от батареи емкостью всего 3000 мАч.





В Itel A48 установлена ​​фронтальная камера на 5 Мп. Прямоугольный модуль, размещенный на задней панели, включает пару 5-Мп камер и светодиодную вспышку. В целях безопасности смартфон оснащен сканером отпечатков пальцев и поддержкой функции распознавания лица. Наконец, на устройстве предустановлена ​​мобильная операционная система Android 10 (версия Go).





Стоимость Itel A48 составляет $95. Он будет доступен для покупки в трех цветах — Gradation Black, Gradation Green и Gradation Purple.



