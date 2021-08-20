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IT-Индустрия
ИТ-Новости
20 августа 21, 08:44
Маск и разработчики анонсировали новинки Tesla
Маск
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Гуманоидный робот-чернорабочий и суперкомпьютер Project Dojo: Илон Маск и разработчики компании анонсировали будущие новинки Tesla

Генеральный директор Tesla Илон Маск анонсировал появление прототипа гуманоидного робота Tesla Bot, который должен будет, по задумке, облегчить жизнь человечеству – выполнять "опасные, повторяющиеся и скучные задания". Об этом он и инженеры компании рассказали на мероприятии AI Day.

По словам Маска, андроид, которого сделают с человеческой внешностью, обучат работе в тех сферах, которые "людям не по нраву". Насколько робот будет похожим на человека, и насколько эффективно его делать в гуманоидном формате, он не уточнял.

Внедрение таких роботов на производстве или в других сферах жизни будет иметь серьезный экономический выхлоп, считает бизнесмен-миллиардер.

Кроме того, сотрудники Tesla показали на мероприятии микросхему D1 для нового поколения своего суперкомпьютера Dojo для дальнейшей разработки софта под автоматизированную систему вождения автомобиля и обучения сетей искусственного интеллекта в центрах обработки данных.

В чипе используется 7-нанометровый процесс с вычислительной мощностью 362 терафлопс. Как рассказали разработчики, они поместят 25 таких микросхем на одну "тренировочную плитку", после чего объединят 120 таких плиток в серверных шкафах – и так добиваются мощности более чем в 1 эксафлоп.

По словам создателей чипа, эта технология Tesla "будет самым быстрым компьютером для обучения искусственного интеллекта" – и будет запущена в 2022 году.
liga.net
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