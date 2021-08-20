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IT-Индустрия
ИТ-Новости
20 августа 21, 11:14
Google тестирует распознавание мимики лица для Android 12
Google тестирует распознавание мимики лица для Android 12
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Эксперты с сайта XDA Developers обнаружили, что Google добавила распознавание мимики лица в тестовую версию пакета Android Accessibility Suite, вышедшую вместе с бета-версией Android 12.
Новая функциональность под общим названием Camera Switches, по всей видимости, должна облегчить взаимодействие со смартфоном для инвалидов.

Предыдущие версии Android включали API-интерфейсы, ориентированные на адаптацию приложений для людей с ограниченными возможностями, например, создание систем меню с голосовыми командами. Новые функции позволят создавать приложения, которые реагируют на шесть уникальных сигналов: открытый рот, улыбку, поднятые брови, взгляд влево, взгляд вправо и взгляд вверх.

Разработчики могут связывать любой из этих жестов с командами по своему выбору. Приложение может реагировать на открытие рта пользователем, например, открытием выделенного файла. Возможно задать выполнение команд только при условии распознавания сразу двух уникальных жестов.

Обновлённое ПО позволяет регулировать чувствительность распознавания выражений лица. Это поможет предотвратить нежелательное срабатывание интерфейса, либо обеспечит более внимательное отслеживание мимики у пользователей с ограниченной подвижностью лица. Кроме того, пользователь может самостоятельно включать и отключать Camera Switch.



Компания Google позаботилась и о приватности пользователей: о том, что Camera Switches используют камеру, сигнализирует значок на экране. Она также обещает, что изображения, снятые Camera Switches, нигде не хранятся и не отправляются в Google. В настройках кроме того предупреждается, что эта функциональность расходует много энергии — Google предлагает использовать Camera Switches только если телефон подключен к розетке.

Поскольку новые функции добавлены в бета-версию Android 12, они еще не доступны в Google Play, но, как отмечает команда XDA, желающие могут загрузить обновление со сторонних сайтов.

Источник: https://ko.com.ua/
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