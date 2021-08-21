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IT-Индустрия
ИТ-Новости
21 августа 21, 14:01
Появились подробности о процессорах Intel Raptor Lake-S
Intel Raptor Lake-S
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Процессоры Raptor Lake-S, которые придут на смену грядущим Alder Lake-S, будут иметь до 24 ядер. Эта информация уже несколько раз появлялась в Сети, и сегодня её подтвердил очередной источник.
Больших ядер по-прежнему будет максимум восемь, но они получат новую микроархитектуру Raptor Cove. Малые ядра сохранят микроархитектуру Gracemont, но их количество удвоится. То есть топовые CPU будут включать 8 больших и 16 малых ядер. В итоге такой процессор будет 24-ядерным и 32-поточным, так как ядра Gracemont не поддерживают Hyper-Threading.

При этом источник раздобыл данные о конфигурации разных линеек поколения Raptor Lake.



Как видно, конфигурация 8+16 достанется лишь моделям Core i9. Процессоры Core i7 всегда будут 16-ядерными, Core i5 предложат 10 либо 14 ядер, Core i3 будут лишь четырёхъядерными, а CPU Pentium останутся с двумя ядрами. В итоге между Core i3 и Core i9 будет очень внушительный разрыв в производительности.

Источник также говорит, что у топовых моделей максимальная частота может достигать 5,5 ГГц, а объём кэш-памяти второго уровня будет увеличен у всех новинок. Ожидаются такие CPU в конце 2022 года.

Источник: https://internetua.com/
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