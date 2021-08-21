Появились подробности о процессорах Intel Raptor Lake-S

Больших ядер по-прежнему будет максимум восемь, но они получат новую микроархитектуру Raptor Cove. Малые ядра сохранят микроархитектуру Gracemont, но их количество удвоится. То есть топовые CPU будут включать 8 больших и 16 малых ядер. В итоге такой процессор будет 24-ядерным и 32-поточным, так как ядра Gracemont не поддерживают Hyper-Threading.





При этом источник раздобыл данные о конфигурации разных линеек поколения Raptor Lake.













Как видно, конфигурация 8+16 достанется лишь моделям Core i9. Процессоры Core i7 всегда будут 16-ядерными, Core i5 предложат 10 либо 14 ядер, Core i3 будут лишь четырёхъядерными, а CPU Pentium останутся с двумя ядрами. В итоге между Core i3 и Core i9 будет очень внушительный разрыв в производительности.





Источник также говорит, что у топовых моделей максимальная частота может достигать 5,5 ГГц, а объём кэш-памяти второго уровня будет увеличен у всех новинок. Ожидаются такие CPU в конце 2022 года.



