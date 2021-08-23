Два смартфона Redmi 2019 года получили MIUI 12.5

Оба смартфона схожи по характеристикам и имеют 6,22-дюймовый HD-экран, а за производительность отвечает Snapdragon 439.





Redmi 8 и 8A были выпущены на рынок осенью 2019 года с MIUI 10 на базе Android 9. Теперь они получают обновление MIUI 12.5 Stable основанное на Android 10 (вероятно, Android 11 не будет выпущен). Это сборки V12.5.1.0.QCNCNXM и V12.5.1.0.QCPCNXM.





Обновление MIUI 12.5 для Redmi 8 хоть и выходит в формате Global, со сборкой V12.5.1.0.QCNMIXM. Однако это стабильная бета-версия, поэтому она предназначена исключительно для бета-тестеров Mi Pilot. Но если вы действительно хотите, можете установить его вручную на свой страх и риск





В качестве альтернативы и снова только для Redmi 8, есть неофициальное портирование от фанатов компании с прошивкой Xiaomi.eu. Ну а порадоваться новой оболочке полноценно и без получения рут-прав могут пока только пользователи из Китая.



