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IT-Индустрия
ИТ-Новости
23 августа 21, 11:55
Два смартфона Redmi 2019 года получили MIUI 12.5
Redmi 8 и Redmi 8A
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MIUI 12.5 становится доступной для еще двух бюджетных смартфонов — Redmi 8 и Redmi 8A. До этого оболочку получили Redmi 9, Note 9, Note 8, Note 7.
Оба смартфона схожи по характеристикам и имеют 6,22-дюймовый HD-экран, а за производительность отвечает Snapdragon 439.

Redmi 8 и 8A были выпущены на рынок осенью 2019 года с MIUI 10 на базе Android 9. Теперь они получают обновление MIUI 12.5 Stable основанное на Android 10 (вероятно, Android 11 не будет выпущен). Это сборки V12.5.1.0.QCNCNXM и V12.5.1.0.QCPCNXM.

Обновление MIUI 12.5 для Redmi 8 хоть и выходит в формате Global, со сборкой V12.5.1.0.QCNMIXM. Однако это стабильная бета-версия, поэтому она предназначена исключительно для бета-тестеров Mi Pilot. Но если вы действительно хотите, можете установить его вручную на свой страх и риск

В качестве альтернативы и снова только для Redmi 8, есть неофициальное портирование от фанатов компании с прошивкой Xiaomi.eu. Ну а порадоваться новой оболочке полноценно и без получения рут-прав могут пока только пользователи из Китая.

Источник: https://prostomob.com/
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