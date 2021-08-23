Windows 11 не даст пользователю отвлекаться от работы

По сути, система не даст человеку отвлекаться на посторонние вещи и позволит делать свою работу.





Опция Focus Sessions является частью системным часов (Clock). Идея проста: нужно установить таймер, выбрать задачи из списка Microsoft To Do, любимую музыку и начать работать. Пользователь может делать перерывы и устроить рабочий процесс циклично.





По умолчанию таймер установлен на 30 минуты работы. Пользователь может установить пятиминутные перерывы, чтобы проверять почту или делать что-то ещё. В целом, временные промежутки можно настраивать и выбирать те, что лучше подойдут. Можно также включить сигнал будильника, который будет звенеть, когда период работы или перерыва закончится.





Напомним, Windows 11 должна выйти в октябре 2021 года.



