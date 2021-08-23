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IT-Индустрия
ИТ-Новости
23 августа 21, 11:57
Windows 11 не даст пользователю отвлекаться от работы
Windows 11
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Горячо ожидаемая Windows 11 получит новую функцию под названием Focus Sessions, которая поможет пользователю спастись от прокрастинации.
По сути, система не даст человеку отвлекаться на посторонние вещи и позволит делать свою работу.

Опция Focus Sessions является частью системным часов (Clock). Идея проста: нужно установить таймер, выбрать задачи из списка Microsoft To Do, любимую музыку и начать работать. Пользователь может делать перерывы и устроить рабочий процесс циклично.

По умолчанию таймер установлен на 30 минуты работы. Пользователь может установить пятиминутные перерывы, чтобы проверять почту или делать что-то ещё. В целом, временные промежутки можно настраивать и выбирать те, что лучше подойдут. Можно также включить сигнал будильника, который будет звенеть, когда период работы или перерыва закончится.

Напомним, Windows 11 должна выйти в октябре 2021 года.

Источник: https://internetua.com/
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