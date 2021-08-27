Samsung запатентовала смартфон с выдвижным гибким дисплеем

Новый патент компании содержит изображения специального механизма, объединяющего ключевые особенности выдвижных и сгибаемых дисплеев, расширяя функциональность гаджета.





В пояснительной записке к патенту содержатся эскизы, демонстрирующие возможный дизайн смартфона с выдвижным гибким дисплеем. Хотя внешне модель напоминает недавно представленный Galaxy Z Fold 3, её экран можно не только складывать пополам, но и вытягивать, создавая активную полоску для отображения уведомлений или съёмки селфи на тройную основную камеру.













Судя по изображениям, фронталку устройства компания планирует разместить под поверхностью дисплея. Коммерческое название модели не сообщается, однако ранее Samsung зарегистрировала торговые марки Galaxy Z Roll и Galaxy Z Slide. Технические характеристики и возможная дата анонса необычного смартфона пока неизвестны.



