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IT-Индустрия
ИТ-Новости
26 августа 21, 13:17
Xiaomi откажется от бренда Mi уже в этом году
Xiaomi
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Китайская компания Xiaomi уже в этом году планирует отказаться от бренда Mi. Об этом сообщает ain.ua.
Так, в компании отметили, что отказ от Mi позволит "унифицировать бренд на глобальном уровне и уменьшит разрыв в восприятии между брендом и его продуктами".

Так, например, смартфоны и ноутбуки компании, которые ранее выходили под брендом Mi, теперь будут продаваться под брендом Xiaomi.

В компании предупредили, что эти изменения займут определенное время.

При этом в Xiaomi уточнили, что линейка Redmi продолжит существование.

Как отмечает The Verge, раньше бренд Mi использовался в Европе и Штатах потому, что его легче произносить. Но за много лет ситуация изменилась, сейчас Xiaomi – глобальный игрок, поэтому компания идет на упрощение и уменьшение числа своих брендов.

Источник: https://ukranews.com/
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