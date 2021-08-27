IT-Индустрия ИТ-Новости
26 августа 21, 13:17
Xiaomi откажется от бренда Mi уже в этом году
Так, в компании отметили, что отказ от Mi позволит "унифицировать бренд на глобальном уровне и уменьшит разрыв в восприятии между брендом и его продуктами".
Так, например, смартфоны и ноутбуки компании, которые ранее выходили под брендом Mi, теперь будут продаваться под брендом Xiaomi.
В компании предупредили, что эти изменения займут определенное время.
При этом в Xiaomi уточнили, что линейка Redmi продолжит существование.
Как отмечает The Verge, раньше бренд Mi использовался в Европе и Штатах потому, что его легче произносить. Но за много лет ситуация изменилась, сейчас Xiaomi – глобальный игрок, поэтому компания идет на упрощение и уменьшение числа своих брендов.
Источник: https://ukranews.com/