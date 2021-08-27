Xiaomi откажется от бренда Mi уже в этом году

Так, в компании отметили, что отказ от Mi позволит "унифицировать бренд на глобальном уровне и уменьшит разрыв в восприятии между брендом и его продуктами".





Так, например, смартфоны и ноутбуки компании, которые ранее выходили под брендом Mi, теперь будут продаваться под брендом Xiaomi.





В компании предупредили, что эти изменения займут определенное время.





При этом в Xiaomi уточнили, что линейка Redmi продолжит существование.





Как отмечает The Verge, раньше бренд Mi использовался в Европе и Штатах потому, что его легче произносить. Но за много лет ситуация изменилась, сейчас Xiaomi – глобальный игрок, поэтому компания идет на упрощение и уменьшение числа своих брендов.



