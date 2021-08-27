iPhone 13 будут дороже предшественников

Какие-то конкретные цифры не называются, но всё указывает на то, что новые смартфоны Apple будут стоить дороже предшественников.





Согласно имеющимся данным, компания TSMC, являющаяся одним из крупнейших производителей чипов, намерена повысить стоимость выпускаемой продукции. Причём речи идёт об увеличении цены до 20 %. Ожидается, что эти изменения вступят в силу в январе следующего года, но корректировки будут внесены в заказы, выполнение которых запланировано на декабрь. Источник говорит о том, что стоимость продукции TSMC, производимой по техпроцессам от 7 нм, вырастет на 3-10 %. Предполагается, что Apple, являющаяся крупнейшим клиентом TSMC, столкнётся с ростом цен на 3-5 %.





Чтобы компенсировать рост затрат Apple может повысить стоимость смартфонов iPhone 13, запуск которых должен состояться осенью. Не исключено, что вырастет цена и других новых продуктов. Например, многие производители ноутбуков в этом году подняли цены на 5-10 % и продолжают искать способы смягчения негативного влияния роста стоимости полупроводниковой продукции. По мнению экспертов, производители, столкнувшиеся с ростом затрат на комплектующие, могут переложить их на потребителей, подняв стоимость конечных продуктов.



