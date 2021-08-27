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27 августа 21, 12:30
В приложении «Дия» анонсировали запуск новой услуги
Дия
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В Украине анонсировали раздел о посмертном донорстве в приложении "Дия".
Министерство цифровой трансформации и Министерство здравоохранения совместно работают над созданием в приложении «Дия» нового раздела о посмертном донорстве. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службах министра здравоохранения Виктора Ляшко и Мінцифри, информируют Экономические Новости.

В частности, в Минздраве рассказали, что ведется работа над тем, чтобы создать в приложении «Дия» отдельный раздел, в котором граждане смогут оставить согласие на посмертное донорство.

В то же время в пресс-службе главы Минздрава не предоставили подробностей, поскольку технически этот раздел еще не завершен. «Это еще в процессе разработки. Да», — сообщили в пресс-службе Ляшко.

При этом, советник вице-премьер-министра Украины — министра цифровой трансформации Олеся Диденко в комментарии УНИАН отметила, что такая идея только обсуждается в Кабинете министров. «Если услуга будет на «Дии», мы об этом расскажем, но пока это на уровне идеи», — сказала она.

Источник: https://enovosty.com/
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