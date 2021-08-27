В приложении «Дия» анонсировали запуск новой услуги

Министерство цифровой трансформации и Министерство здравоохранения совместно работают над созданием в приложении «Дия» нового раздела о посмертном донорстве. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службах министра здравоохранения Виктора Ляшко и Мінцифри, информируют Экономические Новости.





В частности, в Минздраве рассказали, что ведется работа над тем, чтобы создать в приложении «Дия» отдельный раздел, в котором граждане смогут оставить согласие на посмертное донорство.





В то же время в пресс-службе главы Минздрава не предоставили подробностей, поскольку технически этот раздел еще не завершен. «Это еще в процессе разработки. Да», — сообщили в пресс-службе Ляшко.





При этом, советник вице-премьер-министра Украины — министра цифровой трансформации Олеся Диденко в комментарии УНИАН отметила, что такая идея только обсуждается в Кабинете министров. «Если услуга будет на «Дии», мы об этом расскажем, но пока это на уровне идеи», — сказала она.



