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IT-Индустрия
ИТ-Новости
28 августа 21, 12:19
Xiaomi 12 и 12 Ultra: подтверждены характеристики камер
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В интернете появилась информация относительно камер флагманов китайской компании Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Ultra.
Вероятней всего они появятся только в декабре, но пользователи уже сейчас проявляют интерес к новым перспективным моделям. Уже известно, что смартфоны первыми получат новейший чип Qualcomm Snapdragon 898. Также они с большей долей вероятности смогут похвастаться 200 Мп датчиком основной камеры, чего ранее никогда не было.



По сообщения инсайдеров основная камера новинок будет оснащена тремя датчиками. В «старшей» модели кроме 200 Мп датчика будет 50 Мп в широкоугольном объективе и такой же датчик в перископном модуле плюс 10x зум. В «младшей» версии практически все то же самое, за тем исключением, что не бедует перископного модуля. Конструктивно камера нового флагмана повторит все то, что мы уже видели в Mi 11 и Mi 11 Ultra. Серьезным изменением станет только установка датчиков с более высоким разрешением. Разумеется, будет и оптическая стабилизация картинки.

Источник: https://prostomob.com/
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