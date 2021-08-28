Xiaomi 12 и 12 Ultra: подтверждены характеристики камер

Вероятней всего они появятся только в декабре, но пользователи уже сейчас проявляют интерес к новым перспективным моделям. Уже известно, что смартфоны первыми получат новейший чип Qualcomm Snapdragon 898. Также они с большей долей вероятности смогут похвастаться 200 Мп датчиком основной камеры, чего ранее никогда не было.













По сообщения инсайдеров основная камера новинок будет оснащена тремя датчиками. В «старшей» модели кроме 200 Мп датчика будет 50 Мп в широкоугольном объективе и такой же датчик в перископном модуле плюс 10x зум. В «младшей» версии практически все то же самое, за тем исключением, что не бедует перископного модуля. Конструктивно камера нового флагмана повторит все то, что мы уже видели в Mi 11 и Mi 11 Ultra. Серьезным изменением станет только установка датчиков с более высоким разрешением. Разумеется, будет и оптическая стабилизация картинки.



