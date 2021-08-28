Huawei представила EMUI 12

Слухи о том, что Huawei всё-таки сохранит EMUI и после выпуска HarmonyOS, ходили давно, однако то, с каким упорством компания переводила все свои смартфоны на фирменный заменитель Android, заставляло думать, что жить EMUI осталось не долго. Тем не менее оболочка продержится ещё не один год.





Huawei уже раскрыла основные новшества оболочки. Судя по картинкам, кардинальных отличий в графическом интерфейсе не предвидится. Обещан минималистичный и реалистичный интерфейс с более тонкой настройкой градиентов и более естественными эффектами, бесступенчатая настройка размера шрифта, упрощённое подключение к сетям Wi-Fi и устройствам Bluetooth из шторки. Повышенная безопасность — за счёт новых средств защиты. Например, при «многоэкранном взаимодействии» (например, когда смартфон подключён к ноутбуку) разблокировать смартфон можно введением пароля на ноутбуке. Также EMUI 12 позволит добавлять умные часы в доверенные устройства, и пользователь сможет разблокировать смартфон по лицу только в том случае, если часы сопряжены со смартфоном.





В общем, EMUI 12 — не революция, но эволюция нынешней версии фирменной оболочки. Осталось только понять, когда и для каких устройств она выйдет.



