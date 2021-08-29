Xiaomi стала главным производителем 5G-смартфонов на Android

Во втором квартале текущего года доля компании на этом рынке составляла 25,7 процента. Xiaomi поставила 24 миллионов 5G-смартфонов под брендами Mi и Redmi. На втором месте по доле оказалась Vivo — 18,5%, далее идет Oppo (17,9%) и Samsung (16,7%). При этом Vivo лидирует на Азиатско-тихоокеанском регионе: 20% против 19,3% у Xiaomi.





По данным Strategy Analytics, занять лидирующее положение Xiaomi смогла благодаря выпуску бюджетных смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения.



