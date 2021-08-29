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IT-Индустрия
ИТ-Новости
29 августа 21, 11:28
Xiaomi стала главным производителем 5G-смартфонов на Android
Xiaomi
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Xiaomi в социальных сетях сообщила о своем новом статусе: компания оказалась лидирующим брендом по 5G-смартфонам на операционной системе Android согласно данным аналитической компании Strategy Analytics.
Во втором квартале текущего года доля компании на этом рынке составляла 25,7 процента. Xiaomi поставила 24 миллионов 5G-смартфонов под брендами Mi и Redmi. На втором месте по доле оказалась Vivo — 18,5%, далее идет Oppo (17,9%) и Samsung (16,7%). При этом Vivo лидирует на Азиатско-тихоокеанском регионе: 20% против 19,3% у Xiaomi.

По данным Strategy Analytics, занять лидирующее положение Xiaomi смогла благодаря выпуску бюджетных смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения.

Источник: https://internetua.com/
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