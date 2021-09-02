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IT-Индустрия
ИТ-Новости
31 августа 21, 21:55
Microsoft назвала дату выхода Windows 11
Windows 11
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Операционная система появится на рынке 5 октября текущего года. Ожидается, что бесплатные обновления будут доступны для всех гаджетов в 2022 году.
Операционная система появится на рынке 5 октября текущего года. Ожидается, что бесплатные обновления будут доступны для всех гаджетов в 2022 году.

Компания Microsoft  объявила дату выхода операционной системы Windows 11. Она выйдет 5 октября 2021 года, говорится в корпоративном блоге.

Отмечается, что бесплатное обновление до ОС будет поэтапным. Сначала оно будет доступно только для новых устройств, а потом для уже существующих. При этом учитываться будет соответствие аппаратного обеспечения всем требованиям, которые влияют на процесс обновления.

"Мы ожидаем, что все подходящие устройства получат возможность бесплатного обновления до Windows 11 к середине 2022 года. Если у вас есть компьютер с Windows 10, который соответствует требованиям для обновления, Центр обновления Windows сообщит вам, когда оно станет доступно. Вы также можете проверить, готова ли Windows 11 для вашего устройства, перейдя в Параметры > Центр обновления Windows и выбрав пункт Проверить наличие обновлений", - указано в сообщении.

Известно, что Windows 11 обладает новым дизайном и звуками. Меню Пуск в ней расположено в центре экрана. Чат Microsoft Teams интегрирован в Панель задач. В ней есть технологии DirectX12 Ultimate, DirectStorage и Auto HDR. А Xbox Game Pass for PC или Ultimate, которые предоставляют доступ к более чем сотне игр.

Создатели отмечают, что Windows 11 - это самая инклюзивная версия ОС. В ней улучшены возможности цифрового пера, сенсорного и голосового ввода.

Также в компании утверждают, что Windows 11 способствует производительности устройств и эффективной работе с приложениями.

Напомним, во время презентации ОС 25 июня текущего года в корпорации обновление операционной системы назвали крупнейшим за последние десять лет.
Korrespondent
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