Супергибкий: Samsung показала рабочий смартфон

Южнокорейская компания Samsung впервые представила рабочий прототип большого OLED-дисплея Flex In & Out, сгибаемого в трех местах.





Как пишет издание New Atlas, новинку показали в рамках выставки iMiD 2021.





Еще в мае Samsung Display анонсировала презентацию смартфона, 7,2-дюймовый экран которого может выгибаться как внутрь, так и наружу, теперь же компания раскрыла некоторые функциональные особенности. На видео устройство cтатично установлено на стенде, поэтому непонятно, насколько хорошо оно может складываться.





Можно заметить три шарнира, позволяющие сгибать отдельные части дисплея под определенным углом. Разработчики показали, что в согнутом состоянии гаджет может показывать как одно изображение, так и разделяться на три отдельные функциональные зоны — таким образом смартфон позволяет одновременно выполнять несколько разных задач, не требуя сворачивания приложений.













Заднюю крышку Samsung не показала, однако спереди на корпусе есть панель с двумя камерами, размещенными слева от дисплея. Сверху на корпусе установлены две физические кнопки, вероятно, для блокировки и регулирования громкости. Данных о процессоре, оперативной памяти и других технических характеристиках пока нет, однако общая концепция показывает, что разработчики стремятся раскрыть потенциал сгибаемых экранов.





В 2019 году Samsung выпустила первую складную модель Fold, который можно использовать как смартфон и мини-планшет в зависимости от режима. В 2020 году компания представила новую модель с улучшенным шарниром, экраном и "начинкой", тогда же на рынке появилась "раскладушка" Z Flip.



