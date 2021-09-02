Старый флагман Xiaomi получил Android 12

Он получил двенадцатую ревизию зелёного робота вместе с прошивкой MIUI 12.5.





Речь идёт про Xiaomi Mi 11. Тестовая сборка ПО для гаджета вышла в Китае. Прошивка занимает больше 4 ГБ и идёт вместе с фирменной оболочкой MIUI 12.5. О новых функциях информации нет. В список изменений вошла оптимизация фирменных приложений и системного программного обеспечения.





На данный момент нет информации, в какое время выйдет прошивка для всех. Точно можно сказать, что это будет уже после официального выхода Android 12. Напомним, он должен быть в сентябре-октябре.



