Спутниковая связь в iPhone 13 не заменит мобильную сеть

Согласно новой информации, работать эта функция будет вовсе не так, как многие уже вообразили, и она не заменит собой традиционную мобильную связь.





После появления оригинальной новости многие предположили, что новые iPhone смогут совершать звонки и отправлять сообщения даже без доступа к мобильной сети. Однако авторитетный инсайдер Марк Гурман из Bloomberg сообщает, что подобного ждать не стоит. По его словам, Apple пока что не имеет планов делать из своих смартфонов спутниковые телефоны. Впрочем, пара новых функций всё же ожидается.





Первая предусматривает отправку экстренных сообщений по спутниковой связи. Она будет доступна в качестве третьего способа связи со службой спасения наряду с Message и СМС в фирменном приложении «Сообщения». Кроме того, пользователи смогут быстро отправлять текстовые сообщения избранным контактам, набрав «Emergency SOS» в строке получателя. Такие сообщения вмещают меньше символов, чем обычные, но адресаты получат уведомление даже в случае включённого режима «Не беспокоить». Сообщения, отправленные по спутниковой связи, будут выделяться серым цветом вместо привычных синего и зелёного.





Ещё одной функцией, связанной со спутниковой связью, должна стать отправка сигнала бедствия в случае авиакатастрофы, пожара и других экстремальных ситуаций. Более того, предусматривается также отправка местоположения человека и его данные из приложения «Здоровье», включая все физические показатели, историю болезней, принимаемые лекарства и т.д.





Вместе с тем Марк Гурман указывает, что эти функции, скорее всего, не будут готовы до конца текущего года, так что ждать их на релизе новых iPhone не стоит.



