Xiaomi Mi Band 6 стал более доступным

Такой ценник установил онлайн-магазин Banggood, когда рекомендованная стоимость устройства $60. В июне можно было сделать покупку по аналогичной стоимости. Тогда известная среди пользователей китайская площадка Алиэкспресс несколько дней проводила распродажу девайса по цене $37. Данное предложение будет активным еще шесть дней.





Это фитнес-браслет от производителя Xiaomi с 1,56 дюймовым дисплеем AMOLED. Производитель предлагает порядка 130 различных тем оформления. Наручный девайс способен идентифицировать бег, поездки на велосипеде и прочие физические нагрузки, выполняемые носителем браслета. В общей сложности предусмотрено 30 режимов занятия спортом.





Также браслет умеет отслеживать пульс, производить замер в крови кислорода, контролировать качество сна. Время работы на одном заряде по документации составляет две недели. У браслета есть защита от влаги. Восполнение уровня заряда осуществляется посредством магнитного адаптера.



