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IT-Индустрия
ИТ-Новости
3 сентября 21, 08:42
Xiaomi Mi Band 6 стал более доступным
Xiaomi Mi Band 6
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Общедоступная версия браслета Xiaomi Mi Band 6 предлагается пользователям за доступную цену — $40.
Такой ценник установил онлайн-магазин Banggood, когда рекомендованная стоимость устройства $60. В июне можно было сделать покупку по аналогичной стоимости. Тогда известная среди пользователей китайская площадка Алиэкспресс несколько дней проводила распродажу девайса по цене $37. Данное предложение будет активным еще шесть дней.

Это фитнес-браслет от производителя Xiaomi с 1,56 дюймовым дисплеем AMOLED. Производитель предлагает порядка 130 различных тем оформления. Наручный девайс способен идентифицировать бег, поездки на велосипеде и прочие физические нагрузки, выполняемые носителем браслета. В общей сложности предусмотрено 30 режимов занятия спортом.

Также браслет умеет отслеживать пульс, производить замер в крови кислорода, контролировать качество сна. Время работы на одном заряде по документации составляет две недели. У браслета есть защита от влаги. Восполнение уровня заряда осуществляется посредством магнитного адаптера.

Источник: https://prostomob.com/
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