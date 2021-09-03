DJI собирается выпустить новый стабилизатор

Утечка данного устройства, предоставленная изданием WinFuture и впоследствии обнаруженная The Verge, показывает нам то, что будет называться Osmo Mobile 5. Существенным нововведением в данной конкретной модели является её телескопический механизм, который в свою очередь позволит пользователям выдвигать стабилизатор. И да, данное нововведение выглядит как именно то, что должно предоставить всем тем, кто заинтересован в покупке Osmo Mobile 5, дополнительные способы комфортного создания видео и фотографий.





Если же ссылаться на сообщение вышеназванных источников, то данное устройство будет стоить около 188 долларов и будет способно выдвигаться на длину в 17 сантиметров. Также если судить по изображениям, которыми поделилось всё то же издание WinFuture, предстоящий стабилизатор DJI Osmo Mobile 5 не выглядит уж слишком доступно. Также уже сейчас нашлось то, за что некоторые критикуют ещё даже официально не анонсированный продукт. И если быть более точным, то претензии предъявляются к механизму крепления смартфона, который, как считают некоторые, похож на тот, что имеют многие палки для селфи.





И в том случае, если изображения действительно показывают нам то, что именно будет из себя представлять DJI Osmo Mobile 5, то данный держатель довольно быстро сломаться. Как бы то ни было, в любом случае это ещё не всё, что стало известно относительно данного стабилизатора. Таким образом, к сожалению, хоть новинка предоставит своим пользователям действительно впечатляющий уровень стабилизации, достигнуто это будет за счёт времени автономной работы. Сообщается, что новая модель от DJI сможет работать от одного полного заряда всего-лишь шесть часов и 20 минут.





И казалось-бы, этого должно быть вполне достаточно для многих пользователей. Но если же сравнивать время автономной работы новинки с предшественником в лице Osmo Mobile 4, то его аккумулятор на 2450 мАч способен выдавать до 15 часов автономной работы. Но в том случае, если вам по какой-то причине не нравятся данные, столь «высокотехнологичные палки для селфи» от DJI, то некоторое время назад производитель выпустил куда более доступную версию Osmo Mobile 4, которая получила название Osmo Mobile 4 SE. Её стоимость составляет около 99 долларов, и, в целом, она точно также может вас впечатлить.



