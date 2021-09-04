Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.95
USD
26.88
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
IT-Индустрия
ИТ-Новости
4 сентября 21, 13:04
В Apple отложили планы сканировать фото пользователей
Apple
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Техногигант Apple решил отложить планы о сканировании фото в iPhone на наличие сцен сексуального насилия над детьми. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что компании потребуется больше времени на сбор отзывов и улучшение функций сканирования фотографий. В Apple заявили, что ближайшие месяцы потратят на дополнительный сбор информации и улучшение систем. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"Основываясь на отзывах клиентов, правозащитных групп, исследователей и других лиц, мы решили выделить дополнительное время в ближайшие месяцы, чтобы собрать информацию и внести улучшения, прежде чем выпускать эти критически важные функции безопасности детей", – заявили в Apple.

5 августа стало известно, что Apple намерена сканировать фотографии в iPhone без ведома пользователей. Цель - ограничить распространение материалов о насилии над детьми. В Apple добавили, что будут сканировать и сообщения, а также вмонтируют предупреждение в поисковике, если пользователь будет искать материалы, содержащие сцены насилия над детьми. Эти планы раскритиковали сотрудники Apple. Они опасались, что эту функцию могут использовать репрессивные правительства с целью цензуры. После критики в компании решили искать только те фото, которые отметят информационные центры из разных стран. При этом подобные функции уже давно существуют в соцсети Facebok, платформе YouTube и поисковике Google.

Источник: https://tech.liga.net/
Ещё по теме:
Apple планирует производить смартфоны из отходов
Apple исправила баг
Amazon уговорил Apple удалить Fakespot из App Store
iPhone 13 получит самый быстрый Wi-Fi среди устройств Apple
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей