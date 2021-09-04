В Apple отложили планы сканировать фото пользователей

Отмечается, что компании потребуется больше времени на сбор отзывов и улучшение функций сканирования фотографий. В Apple заявили, что ближайшие месяцы потратят на дополнительный сбор информации и улучшение систем.





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"Основываясь на отзывах клиентов, правозащитных групп, исследователей и других лиц, мы решили выделить дополнительное время в ближайшие месяцы, чтобы собрать информацию и внести улучшения, прежде чем выпускать эти критически важные функции безопасности детей", – заявили в Apple.





5 августа стало известно, что Apple намерена сканировать фотографии в iPhone без ведома пользователей. Цель - ограничить распространение материалов о насилии над детьми. В Apple добавили, что будут сканировать и сообщения, а также вмонтируют предупреждение в поисковике, если пользователь будет искать материалы, содержащие сцены насилия над детьми. Эти планы раскритиковали сотрудники Apple. Они опасались, что эту функцию могут использовать репрессивные правительства с целью цензуры. После критики в компании решили искать только те фото, которые отметят информационные центры из разных стран. При этом подобные функции уже давно существуют в соцсети Facebok, платформе YouTube и поисковике Google.



