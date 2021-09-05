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IT-Индустрия
ИТ-Новости
5 сентября 21, 11:51
Пользователи Apple Watch пожаловались на ожоги на коже
Apple Watch
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Пользовательница часов Apple рассказала, как однажды почувствовала жжение под ремешком.
«Это было больно. Действительно больно», — отметила женщина. Как оказалось, такие проблемы возникли не у неё одной.

По словам женщины, под часами кожа на руке покраснела. Пользовательница обратилась к Apple.

Журналисты проверили записи Комиссии по безопасности потребительских товаров и обнаружили 18 жалоб, подобных жалобе женщины. Люди утверждали, что их часы Apple Watch вызывают «ожоги и отслаивание частей кожи», «круглое красное пятно», «сильное покраснение кожи», «зудящую сухую сыпь», «раздражение кожи», «жжение», «волдыри и т. д. Журналисты также наткнулись на аналогичные жалобы в интернете.

В одном из случаев Apple проверила часы и заявила, что они не могли бы нагреться до той температуры, которая вызвала бы ожог. Тем не менее компания выплатила пользователю компенсацию. Сама Apple на сайте указывает, что некоторые ремешки от часов могут вызвать реакцию у небольшого числа людей. Это могут быть пользователи с аллергией.

Источник: https://internetua.com/
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