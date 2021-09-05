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5 сентября 21, 11:53
Китайский клон Poco X3 GT стал более доступным
Китайский клон X3 GT получил новые цены:
6 ГБ + 128 ГБ стоит 1599 юаней ($247);
версия 8 ГБ + 128 ГБ — 1799 юаней ($280);
версия 8 ГБ + 256 ГБ — 1999 юаней ($309).
Смартфон оснащен быстрой зарядкой 67 Вт и флагманским процессором MediaTek Dimensity 1100.
Фронтальная камера 16 Мп и основная тройная: 64 Мп + 8 Мп (сверхширокоугольный датчик) + 2 Мп (макро).
Кроме того, Redmi Note 10 Pro 5G также получил ЖК-экран с частотой обновления 120 Гц, стереодинамики, линейный моторчик оси X и поддерживает NFC 3.0.
Источник: https://prostomob.com/