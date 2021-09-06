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IT-Индустрия
ИТ-Новости
6 сентября 21, 13:13
Xiaomi запланировала крупный анонс устройств на 15 сентября
Xiaomi
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Судя по всему, речь идет о презентации продуктов для глобального рынка.
Одной из новинок должен стать смартфон Xiaomi 11T Pro. Ожидаемое устройство должно получить поддержку зарядки мощностью 120 Вт.

Xiaomi 11T Pro, несомненно, представят вместе с оригинальным Xiaomi 11T, но он зарядки такой мощности точно не получит.

По слухам, в этот же день анонсируют глобальную версию планшета Mi Pad 5. Хотя мы уже знаем и ее характеристики, и стоимость.

Источник: https://ilenta.com/
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