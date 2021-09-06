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6 сентября 21, 13:13
Xiaomi запланировала крупный анонс устройств на 15 сентября
Одной из новинок должен стать смартфон Xiaomi 11T Pro. Ожидаемое устройство должно получить поддержку зарядки мощностью 120 Вт.
Xiaomi 11T Pro, несомненно, представят вместе с оригинальным Xiaomi 11T, но он зарядки такой мощности точно не получит.
По слухам, в этот же день анонсируют глобальную версию планшета Mi Pad 5. Хотя мы уже знаем и ее характеристики, и стоимость.
Источник: https://ilenta.com/