Известны цены глобальной версии Nubia Red Magic 6s Pro

Она оснащается мобильным процессором Snapdragon 888+ и будет продаваться в Китае уже через два дня. На глобальный рынок новинка выйдет в конце месяца. Цены уже известны.





Международная версия Nubia Red Magic 6s Pro будет доступна в трёх вариантах. Обычный получит 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ постоянной соответственно. Также в продажу поступит модификация Ghost с полупрозрачной тыльной стороной. Но доступна он будет только с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 256 ГБ.





Продажи глобальной версии Nubia Red Magic 6s Pro запланированы на 27 сентября 2021 года. С ценами вы можете ознакомиться ниже:





12 ГБ + 128 ГБ – 599 долларов

16 ГБ + 256 ГБ – 699 долларов

16 ГБ + 256 ГБ (Ghost) – 728 долларов



