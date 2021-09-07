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7 сентября 21, 14:52
Известны цены глобальной версии Nubia Red Magic 6s Pro
Nubia Red Magic 6s Pro
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Компания Nubia презентовала флагманскую игровую модель Red Magic 6s Pro.
Она оснащается мобильным процессором Snapdragon 888+ и будет продаваться в Китае уже через два дня. На глобальный рынок новинка выйдет в конце месяца. Цены уже известны.

Международная версия Nubia Red Magic 6s Pro будет доступна в трёх вариантах. Обычный получит 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ постоянной соответственно. Также в продажу поступит модификация Ghost с полупрозрачной тыльной стороной. Но доступна он будет только с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 256 ГБ.

Продажи глобальной версии Nubia Red Magic 6s Pro запланированы на 27 сентября 2021 года. С ценами вы можете ознакомиться ниже:

12 ГБ + 128 ГБ – 599 долларов
16 ГБ + 256 ГБ – 699 долларов
16 ГБ + 256 ГБ (Ghost) – 728 долларов

Источник: https://china-review.com.ua/
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